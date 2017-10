Marc Márquez haurà d'esperar a València per assolir el Mundial de MotoGP

Marc Márquez haurà de ser onzè en el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, el proper 12 de novembre, a Xest, per aconseguir el seu quart Mundial de MotoGP, sisè en total, sense importar-li què faci l'italià Andrea Dovizioso, el seu únic rival. Ahir, el pilot de Ducati, ajudat pel seu company d'escuderia Jorge Lorenzo, va aconseguir una victòria que el permet seguir viu al campionat. Márquez havia d'acabar segon per ser campió matemàtic, però només va poder entrar en la quarta posició, darrere de la Yamaha de Johann Zarco. Té 21 punts d'avantatge, amb 25 en joc, motiu pel qual ha de sumar-ne cinc al circuit Ricardo Tormo per poder cantar victòria.

Ahir la cursa va venir marcada per la pluja que va caure mitja hora abans que el semàfor es posés verd. La prova va ser declarada en mullat i en la sortida va sorprendre Zarco, però també un Márquez que sortia des de la tercera línia i que es va posar primer al final de la recta. Tot i això, es va haver d'obrir i el van superar el francès i Dani Pedrosa.

A poc a poc, la Ducati de Jorge Lorenzo va anar atrapant Zarco. El mallorquí portava darrere seu Dovizioso, que es va situar només vuit centèsimes del seu màxim adversari.

Lorenzo i Dovizioso van passar a comandar la prova i Zarco també es va posicionar davant de Márquez, que hauria estat campió en aquell moment si el transalpí no guanyava la prova. Aleshores, a la pantalla de Lorenzo va aparèixer el missatge «suggerim mapa vuit», que volia dir que havia de deixar avançar el seu company. I així ho va fer. Dovizioso va vèncer i Márquez va entrar quart.

Després de la cursa, Lorenzo no va voler admetre que li haguessin dit que es deixés avanaçar i va esgrimir que no havia vist el missatge que havia llegit tothom. Márquez, però, va treure importància a l'afer i va declarar que «jo hauria fet el mateix. T'estàs jugant la cursa, el teu company d'equip, un campionat. També s'hi juga molt la fàbrica i és completament normal el que ha passat. Són coses de les curses i forma part de la nostra feina».

Malgrat aquesta situació, Márquez va destacar que «la sort que tinc és que no depenc de ningú. He vist que les dues Ducati anaven més ràpid aquí i que no podria atrapar-les ni arriscant».



Morbidelli, campió

En la categoria de Moto2, l'italià Franco Morbidelli no va haver ni d'esperar al final de la cursa per ser campió, ja que el seu màxim rival, el suís Thomas Luthi, no va poder córrer per lesió. El portuguès Miguel Oliveira va ser el vencedor de la prova i el transalpí va ser tercer. En Moto3, amb tot decidit des del Gran Premi d'Austràlia, Joan Mir va aconseguir la desena victòria de l'any, davant del madrileny Jorge Martín.