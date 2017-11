La Catalunya Central es fa sentir a la marató de Nova York

El periodista esportiu de l'Ametlla de Merola Arcadi Alibés és tot un veterà de les maratons d'arreu del món. N'ha fet llibres, de les seves participacions, i cada any sol liderar la presència catalana a la cursa. Alibés, que ahir va fer un temps de 4.08.44, acompanyat de la seva parella, la sallentina Cristina Fàbregas, i de la seva filla, Fiona, no ha dubtat a posar-se al capdavant de l'habitual foto de família dels participants catalans a la prova, que enguany ha tingut un caire reivindicatiu.

D'aquesta manera, en la vigília de la competició, van fotografiar-se a la cèntrica Times Square amb una pancarta de suport a la independència de Catalunya i per demanar la llibertat dels presos catalans. També hi havia altres cares conegudes de casa nostra, com el cap de premsa de l'Ajuntament de Manresa Joan Piqué, habitual maratonià i que ahir va fer la cursa amb un temps oficiós de 2 hores, 49 minuts i 16 segons, i el campió d'Espanya d'esquí nàutic, el manresà Roger Ballús, que s'estrenava en una marató.

La marató de Nova York va ser guanyada pel kenyà Geoffrey Kamworor i per la nord-americana Shalane Flanagan.