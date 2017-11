Espurnes d'il·lusió en l'estrena d'Andreu

El Manresa es va retrobar amb el triomf al Nou Estadi. I va fer-ho el dia que s'estrenava Dani Andreu a la banqueta, en substitució de Jose Solivelles. Després d'una setmana moguda pels canvis, els manresans van mostrar-se superior a un Manlleu que, malgrat no donar el partit per perdut en cap moment, va concedir moltes ocasions, les quals els jugadors blanc-i-vermells no van saber aprofitar per tenir un marcador més clar al seu favor i no patir, com van fer-ho quan els osonencs van aconseguir l'empat, de penal, ja avançada la segona part.

Després d'un inici de tempteig, una canonada de Brian des de fora de l'àrea servia al Manresa per avançar-se en el marcador. Era el minut 7 i al gol van seguir uns bons minuts dels manresans. Al minut 11, una bona combinació entre Javi López, Sergi Soler i Biel Rodríguez va acabar amb un xut d'aquest darrer futbolista amb la cama esquerra que va anar a fora per ben poc. Poc després, una passada de la mort de Solernou va deixar en safata el segon gol a Brian, però la seva rematada va topar amb un defensor del Manlleu. L'equip visitant donava moltes facilitats en defensa.

La primera aproximació osonenca la va elaborar Martí Soler, amb una acció individual que no va tenir consecuències (min 20). A mida que avançava el primer temps, el joc es va igualar amb poc perill a les àrees. Al minut 36, de nou Soler va apropar-se als dominis de Tienda en forçar un servei de cantonada que va executar Oriol Vila amb clares intencions de de fer gol directe, però el francès Florent va estar encertat en rebutjar la pilota amb el cap des de la ratlla de porteria. Abans del descans, Marçal (min 37) i Brian (min 39) van tenir les darreres opcions de marcar, però sense encert.

A la represa, al minut 50, el Manresa va disposar d'una gran oportunitat a peus de Javi López després de rebre una passada llarga genial de Sergi Soler, però la rematada del vilomarenc va sortir alta. Els de Dani Andreu tenien el partit sota control, però amb un marcador massa ajustat (1-0). I el que podia passar, va passar. Una errada del poter Sergi Tienda i un posterior penal comès per ell mateix va servir al Manlleu per empatar, en convertir Martí Soler la pena màxima al minut 59. Després d'uns minuts de desconcert i sobretot gràcies a l'entrada de Manel Sala al camp, el Manresa va tornar a rutllar i no va tardar en empatat l'enfrontament. Al minut 66, bona combinació iniciada per Brian cap a Marçal, aquest a Manel Sala, que li torna d'esquena perquè el migcampista manresà s'endinsi dins de l'àrea amb avantatge per batre Carbó.

Amb el 2 a 1, el Manlleu va buscar l'empat en una fase en la qual el Manresa hauria pogut marcar en diverses ocasions, aprofitant que els osonencs van arriscar. Manel Sala (min 70), Javi López (min 74) i Brian (min 85) van ser els protagonistes de les oportunitats.