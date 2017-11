Meritxell Soler entra segona, entre 31.000 participants, a la Cursa de la Dona de Barcelona

L'atleta santjoanenca de l'Avinent CA Manresa, Meritxell Soler, va classificar-se en segona posició a la Cursa de la Dona de Barcelona, una prova que va tenir la participació d'unes 31.000 atletes, 2.000 més que l'any passat, quan, precisament, Soler va guanyar la cursa.

Enguany, la primera posició la va aconseguir la boliviana establerta a Catalunya Janeth Becerra (La Sansi), amb un temps de 29' 47'' per recórrer els 7,8 km d'un circuit habitual amb sortida a l'avinguda de Maria Cristina i arribada al carrer de Rius i Taulet, a la muntanya de Montjuïc.

Meritxell Soler va entrar en segona posició amb un temps de 30' 44'' (l'any passat va fer 29' 14''). Darrere seu van entrar Silvia Segura (31'07''), Montse Carazo (31'15'') i Wafaa Azdadu Slaiti (31' 58''). Aquesta Cursa de la Dona ha estat un any més solidària amb la lluita contra el càncer de mama (la recaptació és per a l'Associació Espanyola Contra el Càncer), dins del circuit de curses per a dones que va arrancar el dia 9 d'abril a València i també ha passat per Madrid, Vitòria, Gijón, la Coru-nya, Sevilla i Saragossa, indrets on també s'han inundat els carrers de camisetes de color de rosa amb les quals corren les participants, amb el dorsal 016, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere.