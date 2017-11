Vols saber com comprar entrades per anar al Mundial de Rússia el proper estiu?

La FIFA iniciarà el proper dijous 16 de novembre la segona fase de venda d'entrades per al Mundial de Rússia 2018, competició per a la qual ja es van despatxar entre l'1 i el 12 d'octubre 622.117 bitllets que, en un 57 per cent, van anar a parar a aficionats russos.

El màxim organisme internacional del futbol reprendrà la distribució d'entrades després d'un primer tram en què hi va haver més de tres milions de sol·licituds, segons ha informat a la seva pàgina web la FIFA.

Durant el pròxim període de vendes, que conclourà el 28 de novembre, els aficionats podran comprar entrades en temps real a l'adreça web es.FIFA.com/tickets, amb una confirmació immediata de les sol·licituds admeses segons la disponibilitat.

La FIFA va recomanar a tots els aficionats que facin la seva comanda "quan s'obri el període de vendes" perquè, va afirmar, s'espera una "alta demanda" i és probable que l'inventari que queda després del període de vendes per sorteig aleatori "s'esgoti molt ràpidament ".

Les entrades adquirides durant les dues primeres fases de venda es lliuraran gratuïtament als aficionats a les setmanes prèvies al campionat i aquestes començaran, subjecte a possibles canvis, en els mesos d'abril i maig.

En l'anterior remesa, les entrades es van assignar mitjançant un procés de sorteig aleatori en presència d'un notari públic per la demanda de molts tipus d'entrades per a diferents partits que estava "totalment saturada".

Durant aquest procés, la FIFA va identificar diverses sol·licituds d'entrades que no complien els requisits per entrar en el sorteig aleatori, com sol·licituds d'abonaments per a equips que ja no podien classificar-se així com sol·licituds que "violaven les restriccions d'un màxim de 4 entrades per a fins a 7 partits".

Del nombre total de sol·licituds, la majoria van procedir de Rússia i segons els resultats del sorteig, un 57 per cent d'aquestes entrades es van assignar a aficionats d'aquest país. A l'altre 43 per cent, els aficionats més nombrosos van ser nord-americans, xinesos, alemanys, brasilers, israelians, anglesos, finlandesos, mexicans i francesos.