Una finestra que adultera la LEB Or

La LEB Or disputa aquest cap de setmana una jornada atípica per culpa d'una plaga de baixes que es podria haver evitat: 11 dels 18 equips, entre ells l'ICL Manresa, tenen com a mínim un jugador convocat amb la seva selecció per disputar partits classificatoris en les conegudes com a finestres FIBA. L'equip manresà, per exemple, no disposa del danès Gabriel Lundberg, que demà juga a Armènia, al mateix temps que l'ICL rep el Clavijo al Nou Congost.

«Ha estat una setmana marcada per les finestres FIBA», va admetre ahir l'entrenador de l'ICL, Aleix Duran. «Tenim Lundberg concentrat amb la seva selecció i Khalaf, que amb nosaltres no pot jugar però que en el dia a dia és important». Dues baixes, sumades a la lesió del lituà Jokubas Gintvainis, que farà que els vinculats Dani Garcia, Nil Brià i Álex Mazaira siguin convocats demà per Duran.

La Federació Espanyola (FEB), ferma defensora de les finestres i molt crítica amb l'Eurolliga per no aturar la competició, no ha predicat amb l'exemple i ha mantingut la jornada de les seves competicions: tant de la LEB Or, amb 11 equips afectats, com de la LEB Plata, amb quatre jugadors convocats, i de la Lliga Fememina.

Els equips de la LEB Or van decidir la temporada passada que la competició no s'aturaria. Aleshores, poc es podien imaginar que ni la NBA ni l'Eurolliga tampoc no s'aturarien, com sí que ha fet l'ACB i altres lligues europees. Per tant, sense poder disposar dels jugadors de primer nivell, molts països han buscat jugadors en lligues secundàries. I aquí entra en escena la LEB Or, amb onze perjudicats. De fet, alguns volien ajornar els seus partits, com el Lleida i el Valladolid, que s'enfrontaven anit. Però la FEB els ho va denegar.

«Ara hem d'acatar la decisió que es va prendre», va admetre Duran. «L'opinió que podem tenir potser servirà per a l'any que ve, no per ara. Intentem adaptar-nos i minimitzar-ne els efectes, com deuen fer la resta dels equips».



El líder, el més afectat



L'equip que perd més jugadors per les convocatòries de seleccions és el líder, el Breogán, que juga demà contra el Barça B sense l'ala suec Johan Löfberg ni l'ala-pivot bosnià Emir Sulejmanovic. A més, té l'absència del pivot congolès Hervé Kabasele, fitxat fa setmanes però que no aterrarà a Lugo fins després de jugar amb la selecció. En canvi, el rival dels gallecs, el Barça B, només té una baixa clau: no podrà disposar d'una de les seves estrelles, l'ala letó Rodions Kurucs.

Entre els rivals directes de l'ICL, el més beneficiat és el Melilla, amb qui està empatat a la classificació (7-2). El conjunt nord-africà no ha perdut cap jugador, com tampoc el seu rival d'avui, l'Oviedo, que entrena Carles Marco.

En canvi, la revelació de la temporada a la LEB Or, el Prat, segon classificat (8-1) just davant de l'ICL, té una absència: el pivot romanès Emanuel Cate no podrà jugar avui contra l'Araberria.



Dubtes en la jornada següent



Per acabar d'embolicar la troca, la LEB Or torna a disputar una jornada entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, fet que provocarà que alguns jugadors continuïn sense poder jugar o que ho hagin de fer tan bon punt baixin de l'avió de tornada a casa. En aquest cas, l'ICL se salva.

«Lundberg arribarà just però arribarà per al partit de dimecres», va assegurar Duran respecte al duel que disputaran a la pista del Sammic, a Azpeitia. «El club i la federació danesa han treballat perquè pugui agafar un avió directe des d'Armènia i vingui. Arribarà en un dia, tindrà 24 hores per readaptar-se».