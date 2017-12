El Volei 6 aconsegueix la primera victòria del curs a la pista del Volei Prat

El primer equip del Volei 6 Manresa va aconseguir el primer triomf de la temporada, a la pista del Vikings Volei Prat, penúltim classificat a Primera Nacional. El resulat final va ser d'1 a 3 (25-27, 21-25, 25-20 i 24-26).

Els manresans, cuers, tenien l'obligació de vèncer, ja que el seu rival els tenia cinc punts d'avantatge a la classificació i no es podia permetre que s'ampliés. Des del primer punt, el Volei 6 aconseguia mostrar solidesa, evitant errors i agafant un bon avantatge en el primer set (9-14), tot i que la millora ofensiva dels locals va fer que el marcador s'igualés fins al 25-27 final. En el segon, el Volei 6 tornava a mostrar el seu millor joc, amb bones construccions en atac i mantenint avantatges a favor, fins al 21-15. L'equip del Prat va reaccionar i el conjunt manresà va anar a remolc en el tercer set (25-20). Tot i la reacció local, el Volei 6 no es va descomposar i va fer seu el set definitiu, molt igualat, per 24 a 26, amb el qual va certificar la primera victòria manresana, que, malgrat tot, no serveix per deixar el darrer lloc de la classificació.

Cap de setmana positiu per a la resta dels equips del Volei 6: victòries del sènior femení davant l'Escola Orlandi (3-2), que certifica un lloc a la fase d'ascens a Segona Catalana, del sènior masculí C sobre la Palma (3-0), del juvenil femení amb el Barça (3-0) i del cadet femení A també amb el Barça (3-2).