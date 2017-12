El manresà ha completat vuit rutes per tot Amèrica

Des del 2003 fins al 2012, el manresà va fer set grans travesses en bicicleta pel continent americà, però no havia retornat a Amèrica del Nord des que l'estiu del 2003 va recórrer el sud del Canadà, d'oest a est, de Vancouver a Toronto, seguint la petja de la Transcanadenca, una de les principals carreteres del país.

Van ser 5.100 km, amb les muntanyes Rocalloses com a primer paisatge inoblidable i l'àrea dels Grans Llacs i les cascades del Niàgara com a darrer. Les prades d'Alberta, Saskatchewan i Manitoba van acolorir el recorregut.



L'atractiu d'Amèrica del Sud

La tardor del 2004 va protagonitzar la primera gran travessa per Amèrica del Sud. Sortint de San Pedro d'Atacama, la capital arqueològica de Xile, va endinsar-se a l'àrid desert d'Atacama, preludi d'un breu periple per les poblacions costaneres de Taltal i Chañaral. Després de visitar el Parc Nacional de Fray Jorge, va dirigir-se a Puerto Montt, per desplaça-se en vaixell fins a Chaitén. Coihaique, Villa O'Higgins, el Parque de los Glaciares i Chaltén van conduir-lo fins al parc nacional Torres de Paine, on un trekking va completar l'aventura.

La Patagònia li havia deixat petja i va tornar-hi l'hivern del 2011. En aquesta ocasió, Pere Arenas va iniciar el recorregut a l'Argentina, concretament a San Martín de los Andes, sota una cortina de cendra provocada per l'activitat del volcà xilè Puyehue, per tancar la ruta amb bicicleta a la ciutat de Punta Arenas. Allà va agafar un vaixell per dirigir-se a la Terra del Foc, fins a la coneguda Ushuaia.



Pedalant al cor de l'Amazònia

Al final del setembre del 2006, Arenas va iniciar la ruta que li havia de permetre travessar el cor de la selva amazònica fins a Manaus, després de passar per la sabana veneçolana, amb Caracas com a punt de sortida, per acabar als Andes peruans. Lima va acollir l'inici de la incursió següent del manresà a Amèrica del Sud, un any després. L'ascensió a la Cordillera Blanca i Quito van ser el preludi del pas pels glaciars equatorians. Sis anys després, Pere Arenas va recórrer la regió colombiana de Santander, sortint des de Bogotà, fins a completar 3.800 km en 40 dies de pedaleig.



Una incursió a l'Amèrica Central

El 22 d'octubre del 2009, l'aventurer va iniciar la seva única travessa per l'Amèrica Central. La ciutat mexicana de Mérida, a la península del Yucatán, va acollir la sortida d'un recorregut de 4.000 km que va transcórrer per Belize, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica i Panamà, i va obviar Hondures per la conflictiva situació política que vivia aleshores. Ciutat de Panamà va ser el destí final d'aquell trajecte.