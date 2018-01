Manlleu i Castellterçol, a les semifinals de la Copa Nadal

El Manresa juvenil va derrotar el Puig-reig, però no serà a semifinals

El Manlleu i el Castellterçol van ser els vencedors de la fase de repesca de la segona edició de la Copa Nadal de la Catalunya Central de futbol sala, que es va disputar ahir a la tarda al pavelló dep Pujolet, i van obtenir el bitllet per a la fase final de la competició, que es disputarà aquesta tarda al pavelló de Navàs. La setmana passada, el Solsona i el Casserres ja van classificar-se.

Així doncs, la primera semifinal la disputaran casserrencs i manlleuencs, a les 17 hores, i la segona la jugaran solsonins i castellterçolencs, a les 18 hores. El tercer i quart lloc es posarà en marxa a les 19 hores i la gran final, a les 19.30 h, on es decidirà l'equip que rellevarà el Solsona, que és el vigent campió, ja que l'any passat va derrotar el primer equip del Manresa a la final (a la tanda de penals, al Pujolet).

Els primers equips que van saltar sobre la pista del Pujolet van ser el Manresa juvenil i el Puig-reig, en un matx que va acabar amb una contundent victòria dels manresans per 4-0. Tot seguit va ser el torn del primer duel entre el Manlleu i el Navàs, amb molts aficionats osonencs a la graderia que van gaudir amb el triomf del seu equip per 2-1. El tercer partit de la tarda va enfrontar el Puig-reig i el Castellterçol, amb victòria dels segons per 0-4.

Per tant, en els dos darrers duels s'havien de decidir els dos equips que serien avui a Navàs. El primer va ser el Manlleu, que va tornar a derrotar els navassencs (4-0), i el segon va ser el Castellterçol, que es va imposar al Manresa juvenil en un matx anivellat (2-1). Cal recordar que l'Oló també havia de participar en aquesta fase de repesca, però es va retirar a dar-rera hora i es van haver de fer alguns retocs al calendari.