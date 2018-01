La pluja fa la guitza al Berga, l'Organyà i el Gironella

arxiu particular

El partit entre el Gironella i la Sabadellenca es va suspendre per l´impracticable estat del terreny de joc

El mal temps i la forta pluja caiguda aquest cap de setmana van obligar a suspendre molts partits de futbol a Catalunya. Els partits del grup 4 de Segona Catalana entre el Gironella i la Sabadellenca i del Berga contra el Vic Riuprimer no es van poder disputar, a causa del mal estat dels camps. Tots ells es tenien d'haver jugat el dissabte, a les 16:00 de la tarda. Al grup 5, l'Organyà també es va veure perjudicat per l'impracticable estat del terreny de joc i l'equip lleidatà no va disputar el matx enfront del Guissona, partit que s'hauria d'haver jugat ahir a les 15.30 del migdia.

El partit entre el Berga i el Vic Riuprimer es recuperarà aquest dimecres, a les 21 h.