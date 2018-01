El Melilla assalta la pista del Palència i assoleix l'única victòria visitant

En els altres cinc partits de la LEB Or disputats ahir cal destacar la victòria del Melilla a la pista del Palència (69-72), l'únic triomf visitant de la jornada. Els melillencs, propers rivals de l'ICL, van aprofitar la renda que van assolir al primer quart (8-21) i la van saber mantenir fins el final davant un rival que no es va rendir i els va fer patir fins a la darrera possessió. El pivot Fran Guerra va ser el líder del Melilla i va acabar amb 23 punts, 12 rebots i 33 de valoració. Pel bàndol local, Cvetinovic va ser el millor, amb 23 punts.

En els altres quatre duels, els conjunts locals van fer valer el factor pista per endur-se el triomf. El TAU Castelló va superar per la mínima el Sáenz Horeca Araberri (89-88) en un matx molt anivellat. Per la seva banda, l'Actel Força Lleida va guanyar còmodament el Barça B (95-78) gràcies a un gran tercer quart, quan els lleidatans van anotar 34 punts i en van rebre només 14. El Carramimbre Valladolid va haver de remuntar en la segona meitat per tombar el Levitec Osca (83-75), i finalment el Leyma Corunya va imposar-se al Sammic Hostelería (79-59).



Breogán, Prat i Oviedo, avui

En la jornada d'avui es disputaran els darrers tres partits de la jornada. El líder, el Breogán, visitarà la pista del cuer, l'Ourense, a les 18.30 hores. A la mateixa hora, l'Oviedo provarà d'acostar-se a només un triomf de l'ICL, i per fer-ho haurà de superar el Clavijo. Finalment, a les 18.15 hores, el Prat rebrà l'Iberostar Palma i mirarà de recuperar la segona posició de la taula classificatòria.