Dos tirs lliures donen un triomf vital a La Salle davant el Sagrada Família

La Salle Manresa va iniciar el 2018 amb una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Sagrada Família Claror, al qual es va imposar per un resultat final de 54-52.

Des del salt inicial els jugadors lasal·lians es van mostrar molt concentrats i implicats, tant en atac com en defensa. Aquest fet va propiciar un bon parcial inicial (10-5 al minut 6 del primer quart). A partir d'aquest moment els visitants van mostrar-se més actius en defensa i mitjançant situacions de 2x1 van anar entrant al partit per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb només un punt de desavantatge (27-26).

En el tercer quart la igualtat entre els dos equips va tornar a quedar palesa damunt de la pista, on cap dels dos aconseguia marxar en el marcador. Un molt mal començament del darrer quart per part dels jugadors lasal·lians (van encaixar un 0-9 en els quatre primers minuts) feia pensar en el pitjor desenllaç possible. Però finalment, gràcies al fet que es va recuperar el criteri i l'encert en les accions d'atac i es van plantejar alternatives defensives, la victòria es va quedar a Manresa gràcies als dos tirs lliures anotats per Pau Virós, que no es va posar nerviós i va donar un necessari triomf al seu equip, ja que el triple final dels barcelonins no va entrar. En la propera jornada, La Salle visitarà la pista d'un rival directe, Els Monjos, el diumenge 21 a partir de les 19.30 hores.