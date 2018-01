La gimnasta Simone Biles també denuncia abusos del exmetge de l'equip dels EUA

La superestrella olímpica de gimnàstica Simone Biles ha denunciat haver patit abusos sexuals per part de l'exmetge l'equip dels Estats Units Larry Nassar, qui des de fa un mes compleix una condemna de presó de 60 anys per pornografia infantil. En un comunicat publicat a Twitter, Biles ha dit que ha lluitat amb la seva decisió de fer pública la seva història des que va esclatar l'escàndol.



"La majoria de vostès em coneixen com una noia feliç, riallera i enèrgica", va escriure la campiona olímpica regnant de 20 anys d'edat.

"Però últimament m'he sentit una mica trencada i com més intento apagar la veu en el meu cap, més fort crida. No tinc por d'explicar la meva història mai més", ha afegit la gimnasta. "Jo també sóc una de les moltes supervivents que van ser abusades sexualment per Larry Nassar", sentencia la deu vegades campiona mundial de gimnàstica.





Nassar ha estat acusat d', incloses diverses dels equips olímpics dels Estats Units.Els companys de Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney i Gabby Douglas estan entre els membres de l'equip de gimnàstica d'Estats Units que han dit que van ser atacades sexualment per Nassar.L'home de 54 anysal desembre per càrrecs de pornografia infantil.Nassara Michigan aquesta setmana per càrrecs separats d'agressió sexual pels quals s'ha declarat culpable.En la seva declaració a Twitter, Biles va descriure el seu turment mentre intentava bregar amb l'abús que havia patit.