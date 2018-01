Patriots i Eagles disputaran la LII edició de la Superbowl

New England Patriots - Philadelphia Eagles: La LII edició de la Superbowl ja té definits els seus dos contrincants. La final de la lliga de futbol americà (NFL), un dels esdeveniments esportius més importants del món, es disputarà el proper 4 de febrer a Minneapolis.

Ahir a la matinada, els Patriots, defensors del títol i grans favorits, van derrotar en la final de la conferència Americana als Jacksonville Jaguars per 20-24. Tot i que els Jaguars van donar la cara i van anar per davant el marcador durant bona part del partit, la llegendària parella Brady-Belichik va reaccionar a temps per remuntar el partit en dos 'drives' sensacionals ja a l'últim quart.

En l'altra final de conferència, la Nacional, els Eagles van donar la sorpresa al esclafar sense pietat als Minnesota Vikings. El resultat 38-7, demostra la superioritat dels verds, que van ser guiats pels seus aficionats en un Lincoln Financial Field ple a vessar. El quarterback suplent de Philadelphia, Nick Foles, va firmar un partit extraordinari que va conduir els seus a una fita gairebé inimaginable unes setmanes enrrere, quan el seu QB titular i gran estrella, Carson Wentz, es va trencar els creuats i va dir adéu a la temporada.

`Pats' i Eagles doncs, disputaran la LII edició de la Superbowl. Una final que sobre el paper té un clar candidat, els New England Patriots del mític Tom Brady. Aquest és l'equip dominador de la NFL en les últimes dues dècades i ara buscaran igualar el rècord de sis trofeus Vince Lombardi que posseeixen els Pittsburgh Steelers.

Tot i el seu clar favoritisme, el deixebles de Belichik farien bé de no refiar-se. Gairebé ningú confiava en els Philadelphia Eagles en aquests playoff i tot i tenir moltes baixes importants s'han plantat contra pronòstic a la final amb un joc físic marcat per la carrera. Les àguiles buscaran aixecar el seu primer títol de la Superbowl després de dues finals perdudes. El paper de víctima els va com anell al dit.

L'any 2005, Patriots i Eagles ja van disputar la Superbowl. En aquella ocasió, els de New England es van imposar per 24-21. Què passarà aquesta vegada? El 4 de febrer, la resposta.