Bou intentarà completar el pòquer francès a Estrasburg

Toni Bou ha començat el mundial de pista coberta amb ple de victòries, totes elles aconseguides en territori francès. Va vèncer a la Vendée, va obtenir el mateix resultat a Montpeller i la setmana passada va seguir el seu ritme inaturable a Tolosa de Llenguadoc. Avui arriba el punt final d'aquesta tetralogia gal·la amb la visita a l'Alsàcia. El Zénith Europe d'Estrasburg acollirà la quarta prova del campionat, més decantat que mai. La competició començarà a les vuit del vespre. S'espera que, després de la primera fase classificatòria, la semifinal i la final, el podi es faci a les onze de la nit.

Després de guanyar les tres curses anteriors, Bou té un avantatge de 18 punts respecte del seu immediat perseguidor, Adam Raga, quan falten quatre proves per al final, Barcelona, Sevilla, París i Budapest. En la darrera cursa, el multicampió es va mostrar preocupat pel cansament que havia tingut als braços. Abans d'Estrasburg va afirmar que «estem molt satisfets de com ha començat la temporada d'X-Trial, però com hem vist en el decurs de les curses, pot passar de tot. Cal estar molt atent a la classificatòria i, sobretot, a les semifinals. És cert que després de les tres victòries seguides tenim un coixí de punts, però no podem relaxar-nos perquè les properes curses són importants».