Un Madrid inconsistent es deixa dos punts a València

El Reial Madrid no acaba d'arrencar del tot, i ahir es va tornar a deixar dos punts en la seva visita al camp d'un Llevant que acumulava nou partits sense conèixer la victòria (2-2). D'aquesta manera, el conjunt dirigit per Zinedine Zidane se situa ja a divuit punts del líder, el Barça, que podrien ser 21 si avui els blaugrana superen l'Espanyol.

L'equip madridista va exhibir un joc acceptable només durant els deu minuts inicials, just el temps que els deixebles de Zidane van necessitar per adquirir avantatge mitjançant un gol de Ramos. Els blancs pressionaven el seu rival, monopolitzaven la possessió de la pilota i atacaven aprofitant la profunditat dels seus laterals. Després, els jugadors blancs van desconnectar, Benzema, molt actiu fins llavors, va desaparèixer, i Ronaldo i Bale ni tan sols van ser-hi, futbolísticament parlant. En aquest context, el Reial Madrid va acumular un seteta-cinc per cent de la possessió de la pilota durant el primer període, però això només va traduir-se en tres rematades a porteria. Els locals, coratjosos, van assolir l'empat tres minuts abans del descans amb un gol de Boateng que va deixar en evidència Sergio Ramos.

No hi va haver reacció merengue a la represa. Va ser el Llevant l'equip que va oferir un joc més solvent i els contracops llançats per Morales van obligar Keylor Navas a lluir-se. Zinedine Zidane va moure la banqueta i va incorporar el Isco al joc. El malagueny va dinamitzar-lo i va associar-se amb Modric i Benzema. Finalment, els blancs van forçar un error de Sergio Postigo que va permetre a Benzema assistir Isco per tal que aquest recuperés l'avantatge visitant. Va ser un miratge. El Llevant va llençar-se a una ofensiva embogida liderada per Pazzini, que va culminar amb el gol de l'empat.