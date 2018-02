Els jugadors desconvoquen la vaga i la Copa té llum verd

La Copa del Rei de Las Palmas de Gran Canaria 2018 se celebrarà amb total normalitat després que l'associació de jugadors (ABP) i l'ACB arribessin a un acord per desconvocar la vaga. Així, les dues entitats van signar la pau després d'una reunió de tres hores a la seu del Consell Superior d'Esports en què la participació de José Ramón Lete, secretari d'Estat per l'Esport, va tenir un paper clau en el progrés de les negociacions.

La vaga va ser oficialitzada fa cinc dies després que les dues parts no arribessin a un acord sobre el nou conveni col·lectiu. Finalment, les entitats han decidit mantenir el fons social, del qual es nodreix l'associació de jugadors, durant els pròxims dos anys.

El nou conveni col·lectiu també inclou un increment del salari dels jugadors del 10 %, així com establir un fons assistencial, destinat als jugadors, de 400 euros per jugador i per any, a més d'altres aspectes econòmics.