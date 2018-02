El Nàstic empata però surt provisionalment del descens

El Gimnàstic de Manresa va sumar un punt en el seu enfrontament davant del Gimnàstic de Tarragona i surt momentàniament del descens en espera del partit d'avui del Sant Andreu al camp del difícil Girona.

Ambdós equips van saltar damunt del terreny de joc amb molta intensitat però sense cap dominador clar. Les defenses es van imposar clarament als atacs i cap conjunt no va ser capaç de generar perill per marcar. A la represa els jugadors de Ferran Costa van pressionar més i van gaudir dels millors minuts. Els bagencs no van trobar porteria i van acabar sumant un insuficient punt. La setmana vinent els escapulats viatjaran cap a les Illes per enfrontar-se al complicat Mallorca.