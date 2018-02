Una nova edició de la VolCAT torna per Setmana Santa

Un variat i sorprenent recorregut entre l'Anoia i el Bages serà l'escenari de la 13a edició de la VolCAT, que es disputarà del 30 de març a l'1 d'abril. La prova torna a formar part del calendari de la Unió Ciclista Internacional (UCI), tot i que a més del format competició també hi haurà curses populars per oferir diversió i exigència física per a tots els nivells. Les dates de l'edició d'enguany, en plena Setmana Santa, la fan ideal per dissenyar unes vacances esportives: l'any passat hi van participar mil ciclistes.

Els amants de l'acampada i les caravanes podran gaudir d'una zona específica per fer-ho al costat de la línia d'arribada. En el cas de la zona càmping, hi haurà espai per a 50 tendes en un terreny en el qual també s'hi podrà situar el cotxe al costat. Una zona en la qual també hi haurà un servei d'aigua corrent i pica de plats. I l'organització també ha disposat una zona de dutxes a 500 metres. En aquest cas, el preu és de 15 euros per persona per l'estada de dijous a diumenge.

Els que vulguin passar els dies de VolCAT en caravana disposaran d'una zona asfaltada amb capacitat per a 50 vehicles i amb accés controlat. A més, la connexió elèctrica, les dutxes i l'aigua cor-rent són alguns dels serveis inclosos dels quals disposarà cada caravana de dijous a diumenge, a un preu de 60 euros.

Més enllà de la cursa, la zona d'arribada tindrà una part d'exposició amb diferents marques comercials que mostraran els seus productes, a més de diferents llocs amb serveis per als corredors (com massatges recuperadors) i una mostra turística dels municipis per on transcorre la VolCAT.

Una de les parts més interessants seran les activitats infantils. Activitats que començaran des de les 11 de cada matí. A més, els més petits disputaran dissabte la seva cursa, destinada a nens i nenes de fins a 14 anys. I cada tarda, de sis a set, hi haurà ambient musical per comentar la jornada i preparar el següent dia.