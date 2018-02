Guardiola guanya el seu primer títol a Anglaterra sense deixar el llaç groc

El Manchester City va tornar a demostrar que ara mateix és el millor equip d'Anglaterra i un dels que es troben en millor forma d'Europa i va endur-se amb facilitat la Copa de la Lliga, el quart torneig en importància del país i primer que hi guanya Pep Guardiola, en derrotar l'Arsenal per 0-3. El santpedorenc atresora així 22 títols en la seva carrera professional en un duel marcat per l'obertura d'un expedient per part de la federació anglesa divendres contra l'entrenador per mostrar el llaç groc en favor de l'alliberament dels catalans empresonats.

Pel que fa al partit, Agüero el va començar a decantar al minut 18, després d'un servei de porta de Bravo, de desplaçar Mustafi i de superar Ospina de vaselina. La segona meitat va ser un monòleg skyblue que Kompany, en tocar la pilota amb la puntera a la sortida d'un córner, i David Silva, de xut creuat, van tancar amb gols als minuts 58 i 65.

Guardiola ja va mostrar abans del partit que duia el llaç groc al jersei, però durant el duel va quedar tapat per l'americana, on també hi havia un símbol de lluita contra el càncer de pròstata, i una gran bufanda negra, segurament exagerada, per evitar que tothom es fixés en el que no tocava durant el joc. Després, el tècnic va dir, en roda de premsa, que «abans que un entrenador, sóc una persona. Si he trencat les normes, accepto la sanció. El llaç groc estarà sempre amb mi fins al final. És per ajudar a gent que no han fet res malament, només tenir una opinió».