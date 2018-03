El Manresa RC no supera l'experiència del CEU en la seva visita al Congost

El sènior A del Manresa RC va jugar un partit a la Divisió d'Honor Catalana al Congost davant el CEU (Club Esportiu Universitari), que al final va perdre per 18 a 30; després d'aquesta derrota, als manresans només els queda acabar amb bon peu la segona volta de la temporada. Després d'uns primers minuts favorables als visitants (0-10), el Manresa RC es va despertar i no va deixar escapar el seu rival en el marcador (7-10). Malgrat la revifada els manresans es mantenien darrere al descans (12-17). La segona part començava diferent, més igualada (15-17), però l'experiència del CEU era implacable fins al definitiu 18-30.

L'equip femení va aconeguir una nova victòria, per 58 a 22, davant un combinat del Begues i del Barça, en aquest cas un amistós per falta de jugadores del Begues. I el sub-16 de la Catalunya Central va imposar-se al RC Martorell a domicili per 32 a 68.