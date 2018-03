Tottenham i Liverpool sumen tres punts més

El Tottenham i el Liverpool no van fallar en els seus compromisos d'aquesta jornada i es van endur tres punts més amb sengles victòries a casa. El conjunt londinenc, que dimecres es juga l'accés als quarts de final de la Lliga de Campions davant la Juventus, va derrotar 2-0 el Huddersfield amb dues dianes del sud-coreà Son Heung-Min i es consolida a la quarta posició de la Premier. Per la seva banda, el Liverpool, que ja té la seva eliminatòria de vuitens encarrilada, va vèncer el Newcastle pel mateix resultat. L'egipci Salah i el senegalès Mané va fer els gols del conjunt de Jurgen Klopp, que se situa provisionalment en la segona plaça de la taula.

En els altres duels jugats ahir hi va haver dos empats (Leicester i Bournemouth van igualar a un, i Southampton i Stoke, a zero) i tres victòries locals: la del Burnley sobre l'Everton per 2-1, la del Swansea sobre el West Ham per 4-1 i la del Watford sobre el West Brom per 1-0.