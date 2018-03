El PI Puig i el Súria empaten en un matx amb molt ritme

Sanchís entra a l´àrea defensat per Maarouf

Sanchís entra a l´àrea defensat per Maarouf mireia arso

El ritme i la verticalitat van ser els protagonistes en el duel entre el Pare Ignasi Puig i el Súria. Els del Xup encaraven el partit amb moltes baixes, però, tot i això, van obtenir un digne empat davant un Súria que va colpejar primer.

Els de la riera del Tordell van fer el primer gol al minut 18, però els locals van empatar cinc minuts més tard. Aquesta era la tònica del partit, intercanvi de cops constant entre dos equips molt verticals.

Abans del descans, el PI Puig es va avançar en el marcador, però el Súria contestava en el darrer minut per posar les taules al final dels 45 minuts. A la represa, els locals van aproximar-se amb més perill a la porteria visitant i en una de les arribades van fer el 3-2. Però, com durant tot el matx, els suriencs no van tardar en contestar i al minut 63 feien el 3-3.

La darrera ocasió va ser per al bàndol local en una oportunitat molt clara de gol. Malgrat això, el porter surienc aturava el xut local i evitava la derrota del seu equip.