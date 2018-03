Victòria meritòria del Sallent amb el líder Parets

El Sallent va sumar els tres punts en la seva complicada visita al camp del líder Parets. Ambdós equips van disputar un partit molt anivellat i disputat. Els visitants van aprofitar una errada en la sortida de la pilota dels locals per marcar les diferències i posar el 0-1 en el marcador. Cinc minuts més tard i en la mateixa jugada del gol local, el porter visitant Putxi va patir una luxació d'espatlla i el partit es va aturar amb la presència de l'ambulància.

Amb aquest resultat es va arribar a la mitja part. A la represa la dinàmica no va canviar i el conjunt de Sallent va continuar controlant el joc. Al minut 70 de partit Uri, amb una bona internada per la banda, va deixar una excel·lent assistència endarrere cap a Marcus, que no va perdonar i va posar l'1-2 en el marcador. En el tram final el conjunt local va apretar per intentar empatar però va topar amb un fort Sallent que no es va deixar sorpendre.

La setmana vinent el Sallent rebrà a casa la visita del Matadepera, equip de la part alta.