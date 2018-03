Pep Ortega: «El Prat no renuncia a l'ascens però aquest no és l'objectiu»

Si hi ha un jugador a la lliga LEB Or que pot parlar amb propietat què significa jugar als tres equips que ara mateix lideren la categoria, el Breogán, l'ICL Manresa i el CB Prat, aquest és Pep Ortega. El pivot ha retornat en aquest mercat d'hivern al conjunt potablava i no renuncia a aconseguir un dels llocs d'ascens, malgrat que afirma que la voluntat del club és «estabilitzar-se a la categoria».

Ortega, en declaracions fetes a la web de la federació espanyola, va admetre que «se sent que som un dels candidats a l'ascens. Aquest és un fet que no podem ocultar i que, a la vegada, ens agrada perquè vol dir que les coses durant aquests mesos s'han fet bé. És el premi a la feina feta per l'equip en una temporada en què ningú no ens ha regalat res».

De tota manera, «l'objectiu del Prat no és l'ascens directe sinó l'estabilitat del projecte. Evidentment som un grup amb gent veterana i jugadors molt ambiciosos que sortirem a guanyar cada partit i a lluitar fins al final, però sent conscients de la dificultat d'aquest objectiu i sabent que, si no l'aconseguim, no serà cap fracàs.

Ortega, que va estar unes setmanes al Bàsquet Manresa la temporada 2014-15, va argumentar el fet d'haver acceptat el fitxatge pel Prat perquè «vull seguir gaudint del bàsquet i tornar a divertir-me damunt d'una pista. De moment només he jugat un partit [la derrota a Ourense] però cada dia em sento més còmode amb l'equip».

Els pratencs juguen demà a casa contra el Carramimbre Valladolid, «un rival complicat que busca un triomf amb el qual pugui deixar lligada la permanència, no serà un duel fàcil».