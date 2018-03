Dues accions a pilota parada permeten al Girona pujar al sisè lloc

El Girona es va imposar al Deportivo a Montilivi (2-0) en el partit inaugural de la 28a jornada de la Liga Santander. Aquest resultat permet els gironins dormir en la sisena posició i condemna el conjunt gallec a quedar-se una setmana més en posicions de descens.

En dues jugades a pilota parada, una a cada part, els jugadors de Pablo Machín va sentenciar a un Deportivo que, en la seva tretzena jornada consecutiva sense guanyar, segueix en la penúltima posició de la taula amb 19 punts, a dos de la zona de salvació. Mentrestant, els catalans superen momentàniament el Vila-real, que demà visita Las Palmas.

Els jugadors de Clarence Seedorf, incapaços de dotar el seu joc de fluidesa davant un rival ben ordenat, van pagar la seva debilitat defensiva molt aviat; al minut 21, en una falta lateral lluny de l'àrea llançada per Àlex Granell, Christian Stuani va recollir el refús de Rubén a un cop de cap de Bernardo per anotar el seu quinzè gol a la Lliga.

El mateix Bernardo es va encar-regar, prop del descans, d'avortar l'ocasió més clara dels gallecs quan Andone es disposava a colpejar, però després del pas per vestidors els de Machín van sentenciar, just després d'un avís de Maffeo. Una nova acció a pilota parada posada en joc per Granell va arribar a Juanpe, que només va haver de rematar amb el cap al fons de la xarxa per deixar els tres punts a Montilivi.