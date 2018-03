Cristiano Ronaldo rescata un gris Madrid a Ipurúa

El Reial Madrid va doblegar l'Eibar a Ipurúa en un disputat partit, decidit per dos gols de Cristiano Ronaldo. El conjunt armer va posar contra les cordes en moltes fases del matx l'equip de Zinedine Zidane, especialment a la primera part. Amb tot, els blancs van sortir vius gràcies a l'eficàcia del seu home gol.

A la primera part, l'equip de José Luis Mendilibar va saltar al terreny de joc amb molta força i amb una pressió asfixiant, per un equip madrileny que, amb tot, va aprofitar qualsevol error local per intentar fer el màxim de mal possible a l'atenta defensa armera. Precisament en un error defensiu local va arribar el primer gol de Ronaldo, que va aprofitar la bona passada de Modric.

A la segona part, l'Eibar va posar les taules en el marcador al minut 50 gràcies a rematada de Ramis a la sortida d'un córner. Després del gol, els de Zidane ho van seguir intentant per avançar-se de nou, fins que, al minut 83, Ronaldo va culminar la victòria del seu equip en rematar una bona pilota centrada de Carvajal.