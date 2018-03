El CEFS Santpedor i el Manresa FS viuran un interessant duel de Copa

El CEFS Santpedor (Divisió d'Honor Catalana) i el Manresa FS (Segona Divisió B) disputaran diumenge (en pricipi l'horari està marcat per a 2/4 de 8 de la tarda) un interessant duel de la Copa Catalunya entre dos conjunts que lideren les seves categories. Per als santpedorencs, que jugaran de locals, aquesta serà la seva segona eliminatòria, després d'eliminar el Gsport per 2 a 5 i el CFS Espar-reguera per 4 a 3. En el cas dels manresans, jugaran a Santpedor el seu primer compromís de la Copa Catalunya de la temporada

En aquesta mateixa tanda d'eliminatòries, demà, el Salsa 5 Martorell (Tercera estatal) visitarà el Sant Sadurní (21.30 h). Es dóna el cas que aquests dos equips militen a la mateixa lliga, al grup 2 de Tercera estatal. Els martorellencs van eliminar en una ronda anterior el Sant Joan Despí a la tanda de penals (3-3).

Han quedat eliminats en rondes anteriors el CF Castellgalí, el FS Olesa, el FS Castellterçol, el FS Bellver, el Pares i Mares FS Martorell, l'Ath. Vilatorrada i el Vicentí. El vencedor del duel entre el CEFS Santpedor i el Manresa FS de diumenge s'enfrontarà al guanyador de la zona de Lleida, l'Alcoletge (Tercera estatal).