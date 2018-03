El Solsona paga car la poca efectivitat a la segona meitat

El Solsona va sortir derrotat en la seva visita al camp del Palau d'Anglesola. El conjunt solsoní no va estar encertat de cara a porteria i es va veure superat a la segona meitat per un equip local més efectiu. Ambdós equips van disputar una primera part anivellada, en la qual les defenses es van imposar als atacs. A la represa els locals van aprofitar un penal per obrir la llauna. El Solsona va avançar línies per intentar anivellar el partit de nou, però, a les acaballes, el Palau d'Anglesola va sentenciar els tres punts amb el definitiu 2-0. La setmana vinent, el Solsona rebrà al seu camp la visita del Guissona.