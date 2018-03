Un esparreguerí, soci de l'Espanyol, va promoure l'homenatge al capità de la Fiore

Cornellà-el Prat va viure diumenge, en el partit de l'Espanyol amb la Reial Societat, un emotiu minut d'aplaudiments (el 13) en homenatge a Davide Astori, capità de la Fiorentina, que havia mort el diumenge anterior d'una aturada cardíaca. Abans de començar l'enfrontament també es va fer un minut de silenci.

Aquesta iniciativa popular va ser empesa per un soci de l'Espa-nyol d'Esparreguera, Víctor Casanova, des de les xarxes socials i per mitja també de PericosOnline.

Víctor Casanova ha comentat a Regió7 que «fa uns anys vaig estar a Florència, i normalment allà on vaig ho aprofito per veure futbol. Ara, amb el cas de la mort del capità de la Fiore, he vist moltes coincidències, com que Dani Jarque va morir a Florència, tots dos eren capitans, estaven casats i tenien una filla, jugaven de centrals... També es pot afirmar que l'Espanyol i la Fiorentiva tenen trajectòries paral·leles. Tot això em va moure a tenir un detall amb Davide Astori».