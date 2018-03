La igualadina Sheila Avilés revalida el títol català

La igualadina Sheila Avilés (RSM Spain) ha començat la temporada de trail running de la millor de les maneres, proclamant-se campióna de Catalunya de curses de muntanya en guanyar La Cometa Coixa, a Miravet, i revalidar així la victòria aconseguida la temporada passada.

Avilés va dominar la cursa de cap a peus i es va imposar a Eli Gordon, segona, i Ragna Debats, tercera. «M'he trobat superbé, he sortit al principi amb Ragna Debats i en el quilòmetre sis he decidit avançar i m'he situat primera: he fet pràcticament tota la cursa sola, amb molt bones sensacions i, després de la victòria, amb ganes de més», va explicar Avilés després de concloure la competició de 21 km de distància i 1.300 metres positius de desnivell. En l'apartat masculí, la primera posició va ser per a Andreu Simon (AE Intempèrie), seguit de Mario Olmedo i Diego Cardozo.

La propera prova per a Sheila Avilés serà el trail Los Pastores als Picos d'Europa; serà la darrera cursa de preparació de cara a la primera gran cita de la temporada, el circuit de la Copa del Món de curses de muntanya, que alçarà el teló en terres xineses a l'abril.