Set podis de la Catalunya Central en el català universitari de judo

?Les instal·lacions esportives de la Universitat de Barcelona van acollir el campionat de Catalunya universitari de judo, competició de classificació per al campionat d'Espanya que s'ha de celebrar a Astúries. Hi va participar un grup de judokes d'Esport7, Judo Moià i Judo Santpedor. Thomas Bonnet (Judo Moià/UVIC) va ser primer classificat en menys 81 kg; també va ocupar la primera plaça Ramon Roca (Judo Moià/UAB) en menys 90 kg; Eudald Sancho (Esport7/UB) va ser segon en menys 60 kg; i terceres places per a Pol Carerra (Judo Moià/UPC) en menys 60 kg, Arnau Solé (Esport7/UAB) en menys 66 kg, Eduard Encinas (Judo Moià/UPC) en menys 73 kg i Lucas de Nardo (Esport7/UAB) en menys 81 kg. També van competir sense poder classificar-se Roger Gaona (Esport7/UPC) i Roger Fontanet (Judo Santpedor/UVIC).