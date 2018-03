El Barça rep un Athletic en plena dinàmica negativa

El FC Barcelona rebrà aquesta tarda l'Atlhetic de Bilbao, en un duel on tots dos equips arriben amb la ressaca europea però amb diferents dinàmiques. Els blaugrana vénen de superar el Chelsea i afronten de la millor manera possible el seu enfrontament davant d'un conjunt basc molt tocat per la seva eliminació a l'Europa League. Amb un dia menys de descans i amb la moral per terra, els bascos visiten un estadi del qual no guarden gaires bons records. El tècnic del Bilbao Kuko Ziganda, que va ser acomiadat amb xiulets per la seva pròpia afició després de consumar l'eliminació en mans de l'Olimpiqué de Marsella, buscarà sorprendre al camp del líder.

Els blaugrana tindran baixes sensibles com del davanter uruguaià Luis Suárez, sancionat per acumulació de targetes grogues, el belga Thomas Vermaelen i el migcampista Sergio Busquets, víctima d'una trepitjada davant del Chelsea que li va provocar una fractura a la falange del cinquè dit del peu dret amb ferida i que estarà tres setmanes de baixa.

El croat Rakitic actuarà fent de Busquets al mig del camp i André Gomes podria gaudir d'una nova oportunitat per recuperar-se d'aquest infern viscut que va reconèixer viure a can Barça.

La frescor de Philippe Coutinho, la continuïtat d'Ousmane Dembéle i l'estat de gràcia de Leo Messi seran algunes de les armes del Barça per intentar doblegar el Bilbao, com van fer en el partit d'anada a San Mamés (0-2) amb gols de Messi i Paulinho.

Els lleons, que van guanyar el Leganés (2-0) en l'última jornada, continuen a mitja taula i amb molts problemes, sobretot en zona ofensiva, on Aduriz no està gaudint d'efectivitat. La sorpresa podria ser Iker Muniain, que podria reaparèixer després de la seva lesió al lligament creuat anterior del genoll dret.

El tècnic blaugrana Ernesto Valverde va assegurar que «hauria firmat amb sang» estar en aquesta situació «en aquest moment de la temporada». Sobre el partit davant del Bilbao, Valverde afirma que el rival «s'encoratja davant de les dificultats».