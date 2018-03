El Berga remunta un 0-3 al Sallent en un derbi boig

El Berga va aconseguir una remuntada èpica en un derbi intercomarcal boig enfront del Sallent. Els berguedans van portar la iniciativa en els primers compassos però van topar amb un equip visitant molt efectiu en els contraatacs. El Sallent va aprofitar les seves tres primeres aproximacions a la contra per fer mal i marcar tres gols consecutius. Els locals van reaccionar i Joanet, amb una bona jugada individual, va aconseguir retallar diferències. Ambdós equips van continuar disputant un derbi molt intens i, just abans d'arribar al descans, el local Noguera va aprofitar un rebuig per fer una esplèndida vaselina al porter visitant i posar el 2-3.

A la represa, els berguedans van sortir molt forts i van desplegar un monòleg de futbol davant d'un Sallent que no va poder resistir. A mitjan de la segona meitat, Joanet, va posar l'igualada al marcador després d'aprofitar un rebuig a la frontal de l'àrea en un córner (3-3). Cinc minuts més tard, Agus va culminar la remuntada amb una excel·lent definició (4-3). En el tram final, ambdós equips van incrementar la intensitat i el Sallent va pressionar fortament. Els berguedans, amb un jugador menys, van ser capaços d'aguantar les embestides d'uns visitants que va lluitar fins al darrer moment.