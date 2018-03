L'Esparreguera apallissa el CN Sabadell i certifica el bitllet per al play-off d'ascens

El Tenea Esparreguera va aconseguir una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió en la visita del Club Natació Sabadell, al qual es va imposar per un resultat final de 88-64. Amb aquest triomf, el conjunt del Baix Llobregat Nord certifica matemàticament el seu bitllet per als play-off d'ascens a la Lliga EBA quan encara queden sis jornades per disputar-se. Els d'Òscar Navarro, a més, van entrar als llibres d'història de Copa Catalunya després d'adjudicar-se en solitari el rècord absolut de victòries consecutives de la categoria, amb un total de vint.

Els visitants van colpejar primer amb un parcial de 4-11, però els esparreguerins es van posar la granota de treball i van capgirar l'electrònic gràcies a tres triples consecutius de Sergi Alà (19-13 al final del primer quart). Després de l'ensurt a l'inici, els locals van començar a imposar la seva superioritat i, amb un parcial de 8-0 van agafar una renda de catorze punts, que es va veure reduïda a nou al descans (43-34).

A la represa, l'Esparreguera va veure les orelles al llop i va prémer l'accelerador per situar-se disset punts per sobre, però els sabadellencs no es rendien i van arribar al final del tercer quart amb un 66-54. Estaven preparats per donar la sorpresa, però un altre parcial de 9-0 dels locals, amb protagonisme de l'encert exterior, va esvair qualsevol opció de remuntada.