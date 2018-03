L'Igualada Rigat assoleix al Vendrell el tercer triomf consecutiu a la lliga

Dos gols materialitzats en un minut i escaig màgic i una fèrria defensa van permetre a l'Igualada sumar la tercera victòria consecutiva a l'OK Lliga, les tres després de la disputa de la Copa del Rei. Amb aquest triomf, els arlequinats se situen en una còmoda setena posició, empatats a punts amb el sisè, el Citylift Girona.

Els roig-i-negres van dominar el ritme del partit durant els primers minuts, com a conseqüència d'una excel·lent pressió a tota la pista que va dificultar la circulació de pilota dels igualadins. De forma progressiva, els deixebles de Ferran López van saber trobar espais en la defensa local per posar a prova Gerard Camps. Roger Bars es va haver de retirar de la pista en rebre un fort cop a la caixa toràcica que li impedia respirar amb normalitat. El de Vilanova del Camí va reaparèixer a la segona part. Oriol Vives no va poder transformar una falta directa (minut 15). La primera part va finalitzar amb l'empat a zero inicial.

Als quatre minuts de la represa, Teti Vives va inaugurar el marcador fent gala de la seva habilitat com a xutador. Un minut i onze segons després, Met Molas va signar el 0 a 2 en recollir i transformar un rebot. Trenta segons després, Jordi Ferrer va estavellar al pal el servei d'una falta directa.

El gol de Rocasalbas, a manca de set minuts i escaig, va precedir l'allau ofensiva local de l'últim tram del matx, que va topar amb un mur inexpugnable: Elagi Deitg.