Valverde: «A la segona part ens ha costat, hem aixecat el peu de manera inconscient»

Tot i que el record més recent del partit d'ahir va ser una segona part en què el Barça va demostrar poc interès per anar endavant, a Ernesto Valverde li va semblar que no li preocupava el descans que es van prendre els seus homes durant 45 minuts. El tècnic va explicar, després del partit, que en el tram inicial «hem jugat a un gran nivell, hem dominat i hem generat moltes ocasions de gol. Poso una nota altíssima a Rakitic, és un bon recanvi per a Busquets [absent ahir per lesió], és un jugador que ens empeny molt».

Valverde va afirmar que «a la primera part hem tingut més intensitat en la sortida i més determinació per anar endavant. A la segona, l'Athletic ha fet una passa endavant, ens ha costat més i és cert que hem aixecat el peu de manera insconscient».

L'entrenador va voler destacar «la solidesa de l'equip i dels jugadors. De vegades, els equips grans tendeixen a trencar-se perquè els partits es converteixen en una anada i tornada. Nosaltres tractem d'evitar-ho. Si ataquem tots plegats, estem damunt del rival. A la primera part hem estat brillants i a la segona, sòlids. I no em sap greu que es digui que som un equip sòlid». També va afegir que «m'agradaria acabar la lliga sense haver perdut cap partit, però millor no temptar la sort. Si mantenim la línia estarem a prop de l'objectiu» final.