«Agafo el càrrec amb empenta, no seré un president de llotja, seré un dirigent pencaire»

Membre destacat del grup de joves escodinaires que va gestar l'entitat, hi ha estat vinculat de forma ininterrompuda des d'aleshores. Ara vol donar-li un nou impuls i reivindicar el futbol sala manresà

Pere Joan Pusó és el soci número 2 del Manresa FS. Involucrat de forma activa en el seu naixement com a Escodines Manresa FS, va jugar-hi des del 1979 fins al 1992. Després d'una breu etapa a la banqueta, n'ha estat el director esportiu durant vint-i-dos anys.



Ha estat present en els trenta-vuit anys d'història del Manresa Futbol Sala. Per què ara n'assumeix la presidència?

Sempre m'he sentit còmode dins la junta directiva, des que va finalitzar la meva etapa com a jugador i entrenador, l'any 1993. He fet de tot com a directiu, però sovint es considerava que les funcions que podia assumir millor eren les de director esportiu i les corresponents a un gerent, però sense remuneració. Els presidents i les seves juntes han anat a l'una fins a la dimissió d'Antoni Comas el gener del 2017. Però els últims mesos, un seguit de qüestions no anaven a l'hora i m'he sentit en l'obligació d'agafar el càrrec i contribuir a posar-ho tot a lloc.

Aquesta és l'única raó per acceptar el càrrec?

No, és conseqüència d'un cúmul d'arguments que van des de raons personals fins al fet que cap dels membres de la junta ha dimitit, després de la marxa de Javi Franco, o d'haver obtingut una resposta afirmativa de totes les persones a qui he anat a buscar per ampliar-la. He tingut la sensació que aquest era el moment oportú, per sentiment, per l'experiència acumulada i per posar en pràctica els aprenentatges adquirits del meu pare. Agafo el càrrec amb molta il·lusió, ganes i empenta. A més, després de fer tots els papers de l'auca al club, ara en vull veure el dia a dia des d'una altra perspectiva. Això sí, no seré un president de llotja, seré un dirigent pencaire.

La possibilitat de ser president de l'entitat no s'havia plantejat mai abans?

Sí, és quelcom que s'havia suggerit, però sempre vaig descartar-ho. Personalment, em sentia molt còmode duent la gerència i exercint de director esportiu.

Però accepta el càrrec després que l'anterior president, Javi Franco, hagi hagut de dimitir forçat per la pressió d'un grup de socis i l'amotinament d'una part de la junta. Què ha conduït a aquest escenari?

Mai ens havíem trobat en aquesta situació. Tot plegat ha estat fruit d'una gestió poc acurada que podia fer malbé el capital humà del club, crec que per manca d'experiència. I potser també per altres factors, com deixar-se influenciar negativament per persones alienes a la junta. Es va generar molt malestar i una part dels socis tenien preparada una moció de censura. Aquest va ser el detonant de la seva dimissió.

L'episodi Javi Franco palesa errors de diferents estaments de l'entitat o només és fruit de la seva forma d'exercir?

El que puc dir és que tots hem après de la situació que ha viscut el club els darrers mesos.

S'ha aclarit tot el malentès amb altres directius sobre l'afer Javi Franco?

Tot s'ha analitzat i arranjat. Ara es treballa en un bon ambient, es respira salut social. A més, abans d'acceptar la presidència, vaig preguntar a tots els meus companys de junta si algú més volia el càrrec. Si un d'ells hi hagués mostrat interès, jo no l'hauria acceptat i hauria plantejat la convocatòria d'eleccions.

Valori la situació actual del club a tots nivells. Comencem per l'àrea esportiva, i més concretament pel primer equip, líder del seu grup a la Segona B...

L'equip està en una situació privilegiada en la qual feia molts anys que no es trobava. Opta a ser campió de lliga i a jugar la promoció d'ascens a Segona Divisió. A més, té molt a prop assolir una plaça per disputar la Copa del Rei la propera temporada, ja que aconsegueixen aquest premi els tres primers del grup, i lluita per classificar-se per a una nova final a quatre de la Copa Catalunya.

Com veu el futbol sala base?

Crec que hem d'estar-ne orgullosos. Després d'anys de treball tenim un dels millors planters de Catalunya. Per exemple, els equips A de totes les categories del futbol sala formatiu juguen a la màxima categoria. El prestigi del nostre planter ultrapassa l'àmbit de la Catalunya Central i jugadors d'Olesa, d'Esparreguera, de Puigcerdà o de Bellver malden per fitxar pel Manresa FS. Alhora, acollir al club els millors jugadors de Manresa i el seu entorn ens dóna el plus definitiu de qualitat.

L'entitat gaudeix de bona salut econòmica?

Els directius m'informen que tancarem l'exercici sense dèficit. Si és així, serà un èxit!

Com està la relació entre el Manresa FS i el seu teòric espònsor, Eternam?

S'està reconduint una situació anòmala que esperem resoldre de forma satisfactòria.

Ens queda l'àrea social...

És l'àmbit que hem d'acabar de redreçar. Em preocupa recuperar la qualitat, ordre i prestigi del lloc web oficial del club en benefici de l'afició i els copatrocinadors.

Quins són els seus objectius en iniciar el mandat?

Consolidar el primer equip a Segona B i, si és possible, fer el salt a Segona Divisió. Recuperar per a l'equip jugadors del planter que a hores d'ara són en altres clubs, i fer que es nodreixi de jugadors de la casa amb el vistiplau del tècnic. Hem de mantenir sanejada l'economia del club. Augmentar els ingressos publicitaris i treballar per tenir un pool de patrocinadors i un espònsor.

El Manresa FS gaudeix del suport de l'Ajuntament?

La relació de l'entitat amb l'equip de govern és excel·lent, tal com ha estat sempre. Ara, si volem assolir reptes importants, necessitarem més suport. En aquest moment tenim una problemàtica per resoldre: el club ha crescut tant que ha deixat parcialment obsoleta la infraestructura del Pujolet. El pavelló té un pàrquing reduït que no convida a augmentar l'assistència de públic. Els espectadors demanen un servei de bar que la instal·lació no té. És l'únic pavelló municipal de la ciutat que no disposa d'aquest servei. Volem treballar colze a colze amb el consistori per resoldre aquestes mancances. D'altra banda, per afrontar el creixement futur del futbol sala base necessitem un poliesportiu per a ús exclusiu del Manresa FS, preferentment el Pujolet.

L'entitat té el suport del teixit empresarial?

Les empreses no valoren suficientment el prestigi, la tasca i la repercussió externa del club.

Quines consecucions l'omplirien de satisfacció en finalitzar el seu mandat?

En primer lloc, que durant aquests cinc anys no hi hagi discrepàncies en l'entorn social del club. Alhora, mantenir la imatge de serietat i prestigi de l'entitat dins el món del futbol sala. Finalment, pel que fa a l'àmbit esportiu, assolir reptes de més alçada.