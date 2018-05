El Barça derrota el Mamelodi en el centenari del naixement de Mandela

El Barça ha revolucionat Johannesburg en un partit amistós organitzat per commemorar el centenari del naixement de Nelson Mandela, on s'ha enfrontat al Mamelodi Sundows, al que ha guanyat per 1-3.

El FC Barcelona ha tornat a enfrontar-se al campió sud-africà, com ja va fer el 2007, en un escenari que li porta els millors records a Andrés Iniesta i també al futbol espanyol, ja que a l'antic Soccer City Stadium, avui First National Bank (FNB) Stadium, el d'Albacete va donar la victòria a Espanya davant Holanda en aquella recordada final del Mundial.

Per veure Messi, els animosos seguidors sud-africans han hagut d'esperar als últims quinze minuts del partit. Al primer període, Ousmane Dembélé ha estat el millor dels catalans. El francès ha aprofitat un error de Mabduna per definir a la perfecció en la primera ocasió del partit. Dembélé ha retallat i ha posat la pilota a l'escaire en el minut 3 (0-1).

Amb Busquets de central, Aleñá acompanyant Iniesta i Denis Suárez com a tercer davanter, el Barça ha tingut algun problema davant el futbol físic de l'equip sud-africà, que ha tingut en el ràpid davanter Percy Tau al seu jugador més destacat. Tau ha tingut la millor ocasió per al seu equip en el primer temps (min. 12), una rematada que ha salvar Ter Stegen, qui ha tingut una bona actuació.

Luis Suárez no ha estat encertat en el minut 13, però no ha fallat quan Denis ha filtrat una passada interior entre la defensa de l'Mamelodi i l'uruguaià ha batut per baix a Onyango (0-2, min. 19). L'empenta dels sud-africans, especialment en jugades a la contra i en rematades llunyanes, els ha permès tenir una gran ocasió en el 27, però el porter blaugrana ho ha salvat en una gran intervenció.

A la segona meitat, Valverde ha canviat els seus onze jugadors, tot i que no ha posat de sortida a Messi, mentre que el tècnic local Pitso Mosimane ha continuat amb el mateix onze, amb el que el seu equip va patir molt en la sortida del segon temps, però es va refer poc a poc. Abans que André Gomes anotés el 0-3, després d'una anticipació de Paco Alcácer i un error de la defensa local al minut 67, el jove Ruiz de Galarreta ha tingut una gran oportunitat (min. 47), mentre que el capità Kekana, amb un xut llunyà (min.52), ha posat a prova a Cillessen.

En l'últim quart d'hora, Valverde ha posat en joc Messi, reclamat insistentment per la grada des de l'inici del segon temps, i un minut després Vilazaki ha posat l'1-3 en aprofitar una passada filtrada al cor de l'àrea. Curiosament el Barça, amb un 4-4-2 i Messi jugant de migcampista, ha tingut més problemes per controlar el joc i els sud-africans han tingut dues o tres ocasions per retallar les diferències, tot i que les bones accions de Cillessen ho han evitat.