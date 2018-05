Mikel Nieve s'imposa a Cervinia, i Chris Froome és virtual guanyador

El ciclista espanyol Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) va guanyar en solitari la penúltima etapa del Giro d'Itàlia, disputada entre les ciutats de Susa i Cervinia, de 214 quilòmetres, i el britànic Chris Froome (Sky) va sentenciar la seva victòria a la classificació general. Després d'una etapa molt exigent, el francés Thibaut Pinot (FDJ), un dels favorits, va deixar-se totes les seves opcions de podi en patir una defallida i va arribar a més de 45 minuts del vençedor.

Nieve va imposar-se en solitari després d'atacar a falta de 30 quilòmetres de l'arribada sense que cap perseguidor tingués cames per atrapar el ciclista basc. L'holandès Robert Gesink (Lotto Jumbo) i l'austríac Felix Grossschartner van completar la segona i tercera posició de l'etapa, respectivament. En la lluita per la general, l'holandès Tom Dumoulin (Sunweb) va intentar diverses vegades atacar en l'últim port d'aquest Giro, però el britànic Chris Froome va aguantar a la perfecció les embestides de l'holandès i va ser capaç de conservar els 40 segons d'avantatge a la general per avui a la darrera etapa, a Roma.

El segon lloc del podi serà per a Tom Dumoulin, que no podrà guanyar el que seria el seu segon Giro consecutiu. La sorpresa arriba a la tercera posició, on el colombià Miguel Ángel López (Astana) va ser molt hàbil per aprofitar els defalliments dels contrincants i pujarà al tercer graó del podi. Pello Bilbao (Astana) acabarà en una meritòria sisena plaça després d'un Giro molt regular. Avui es disputarà a Roma l'última etapa del Giro d'Itàlia, en un recorregut pels carrers de la capital italiana, on els ciclistes completaran un total de 115 km.