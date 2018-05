Rafa Martínez podria tornar a jugar avui, contra el Gran Canària

El santpedorenc Rafa Martínez, escorta del València Basket, va explicar ahir que es troba millor de la lesió al genoll dret que l'ha tingut diverses setmanes de baixa i que, encara que no està al cent per cent, intentarà ajudar l'equip aquest vespre (20.30 h), en l'estrena dels play-off, davant el Gran Canària. «A poc a poc em vaig trobant millor. Tant de bo estigués com fa tres setmanes, però no és el cas. El que tinc clar és que ajudaré l'equip en tot el possible dins i fora de la pista», va dir Martínez.