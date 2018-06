La defensa de l'ICL va dur Fran Guerra a igualar el seu tercer pitjor partit del curs

L'ICL va començar els play-off amb problemes per aturar els pivots rivals: Sonseca i Olmos. Un mal endèmic de tota la temporada. Però Diego Ocampo va fer els canvis necessaris per evitar mals majors: Nacho Martín, Hamilton i Sakho eren els encarregats de defensar els cincs rivals, alliberant d'aquesta funció a Jordi Trias. Un canvi que s'han mantingut fins la final i que divendres va permetre minimitzar l'aportació de Fran Guerra, referent del Melilla.

El pivot canari va té una mitjana de gairebé 12 punts i 7 rebots (16,5 de valoració a la lliga regular). Uns números que van ser millors en els dos duels contra l'ICL: 14 punts i 8,5 rebots de mitjans en el doble duel contra els manresans. Un domini de la pintura que divendres no es va mantenir.

En l'arrencada de la final, el pivot canari, un dels millors centers de la competició, va igualar el seu tercer pitjor partit del curs: 3 de valoració, amb només 5 punts i, això sí, 8 rebots i 7 assistències. Guerra havia firmat la mateixa valoració en la jornada 10 de lliga regular, a Oviedo, on es va quedar en 2 punts, 3 rebots i 3 assistències. Un rendiment lluny del jugador que, aquesta temporada, s'ha confirmat com un dels pivots dominants de la LEB Or.

Amb el Melilla, Guerra ha signat un millor partit de 34 de valoració, en la jornada 4, contra el Palma: 17 punts, 8 rebots i 7 assistències. Per això, no és normal veure-li partits tan fluixos com el de divendres. Guerra només ha tingut dos partits pitjors que el de l'estrena de la final: un -3 de valoració contra el Breogán, en lliga regular, i un -1 de valoració en l'últim partit de quarts, contra el Castelló. I mai ha encadenat dos mals partits. «Estic segur que farà un pas endavant i haurem d'estar preparats», va alertar Ocampo.