Polèmica en el lliurament de la Copa de la Reina al Barcelona

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha tret ferro a la polèmica que va generar el lliurament del trofeu de la Copa de la Reina a la capitana del Barcelona, ??Laura Ràfols, quan aquesta va voler posar la bandera de la senyera catalana i el dirigent va intentar d'impedir-ho, segons va explicar a causa de les normes de protocol de la cerimònia.

"Laura, la jugadora, i jo som els que menys importància li hem donat a això. Però cal explicar tres cosetes. Primer la Copa va a la jugadora i no la jugadora a la Copa segons el protocol. En segon lloc, en el moment del lliurament, la Copa únicament ha de portar els colors de l'equip campió, a partir d'aquí, encantat que li posin la senyera, la d'Andalusia o la del Brasil, estan en el seu dret i han de gaudir i ser feliços amb una expressió de goig, jo faria el mateix ", ha recalcat Rubiales davant els mitjans de comunicació.

"En tercer lloc i és pel que estic més trist, ja que això em va fer molta pena perquè ho havíem preparat amb molt d'afecte, teníem a Loida (Zabala), una magnífica esportista paralímpica, campiona del món, que anava a lliurar la Copa . Havia de fer un recorregut de cinc o sis metres amb la Copa i lliurar-la i no vam poder. el partit va ser sensacional, l'ambient espectacular i s'hagués caigut l'estadi perquè ella és un noia molt estimada a Extremadura. Hem d'aprendre d'aquestes coses , fer-encara millor i tot en positiu, no hi ha d'haver molt més debat per això ", ha prosseguit.

Rubiales va insistir sobre la situació de lliurament del trofeu que "la bandera no estava posada, jo no li vaig demanar fer res, repeteixo que estem per complir un protocol. Li vaig demanar que gaudís amb la bandera però després de lliurar-se, com es fa sempre. estem farts de veure com se la posen al cos, com pugen i un cop lliurada doncs ha de posar la bandera de qualsevol comunitat autònoma, de qualsevol país ".

El president de la RFEF va assegurar que no té cap problema amb la jugadora del Barcelona i va assegurar que "Laura és una noia que ens seguim a Twitter, que ens coneixem i no hi ha cap problema, al contrari. Crec que si tenim una mentalitat positiva d' construcció és molt més fàcil d'entendre. Els protocols estan per complir-los i res més ", ha conclòs.