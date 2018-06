El tècnic Floriach creu en les possibilitats del Manresa FS a la tornada a Saragossa

No és el millor dels escenaris, però tampoc el pitjor. L'empat final a cinc gols, després de remuntar un 2 a 4 desfavorable, va deixar bones sensacions a un Manresa FS que haurà de vèncer el Colo Colo a Saragossa, dissabte que ve a les 18.20 h, si vol pujar a Segona Divisió (un empat a més de cinc gols també serviria).

Després d'haver paït un partit molt intens, amb un arbitratge molt discutit pels locals, l'entrenador del Manresa FS, Gerard Floriach, comentava ahir que «al final del matx vaig intentar fer veure als jugadors que el Colo Colo no va ser superior a nosaltres, que havia viscut d'una bona defensa i dels nostres errors. Els jugadors estaven orgullosos d'ells mateixos després d'un enfrontament complicat, perquè tenim un equip molt minvat d'efectius, un aspecte que vam notar físicament. L'equip està il·lusionat i amb ganes de fer alguna cosa important a Saragossa. Hem de treballar aquests dies la manera de superar la seva defensa zonal, a la qual no estem acostumats a la nostra lliga, i també la seva estratègia. Si sabem polir alguns detalls, crec que tindrem possibilitats, tot i que no serà fàcil. Ells van marxar del Pujolet sabent que van aconseguir un bon resultat, però també pensant que a casa seva els podem fer mal. Confiem trobar un arbitratge més imparcial. A casa ens van collar molt amb decisions que ens van afectar, com l'expulsió de Fouad, que va ajudar a entrar en el partit el Colo Colo i ens va deixar sense un recanvi en un duel molt físic. A l'inici de la segona part sí que vam patir una davallada en el joc, però després del 2 a 4 ens vam saber refer; llàstima que Corvo no encertés en el segon doble penal que va llançar per una relliscada. En tot cas, estic molt orgullós dels jugadors, van donar-ho tot fins al dar-rer moment per aconseguir un bon resultat».