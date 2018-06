Ibon Navarro és el nou entrenador del MoraBanc Andorra

Ibon Navarro, ex del Bàsquet Manresa i aquesta última temporada a Múrcia, serà l'entrenador del MoraBanc Andorra les dues properes temporades. D'aquesta manera, el tècnic vitorià agafa el relleu de Joan Peñarroya, que ha deixat el club al final d´aquesta temporada després de vuit anys al Principat, on va arribar quan l´equip jugava a la LEB Plata.

Navarro, de 42 anys, arriba a Andorra després d´una temporada a Múrcia, en què ha lluitat per ser als play-off de la Lliga Endesa (l'equip va acabar 10è). A més, l´equip es va classificar per a la Final Four de la FIBA Champions League, on va acabar tercer.

«Es tracta d´un entrenador que assumeix el repte de mantenir la identitat que l´equip ha tingut les darreres temporades i això per nosaltres era fonamental», explica el director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana. «És un entrenador jove però ja amb experiència i amb ambició que estem segurs que ens ha d´ajudar en el procés de consolidació del club a la Lliga Endesa».