Snowboard penjat d´un dron, bogeria a la neu

"Ningú al món ven drons que puguin suportar el pes d'una persona. Així que hem construït el nostre propi". Amb aquestes prometedores paraules arrenca el vídeo protagonitzat per Casey Neistat, youtuber i amant de l'adrenalina, amb el qual va acumular gairebé 7 milions de reproduccions en només uns dies.

Al vídeo, Casey ens sorprèn amb la seva última bogeria: fer surf de neu amb un dron "estel" i, per fer-ho, ell i el seu equip van ajuntar neurones i temps per personalitzar un avió no tripulat l'envergadura del qual fos capaç d'arrossegar i fer volar una persona.

Un bon paisatge amb neu, molta neu, una taula de snow, un drone "cometa" i moltes ganes de passar-ho bé són els ingredients que han fet d'aquest experiment tot un èxit a les xarxes socials. Ah!, I que no se'ns oblidi esmentar també les espectaculars imatges aèries!