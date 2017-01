Eldorado Freeride Junior Tour arrenca amb èxit a Baqueira Beret

Amb l'objectiu de conscienciar els joves participants sobre la seva seguretat i inculcar els valors i respecte per la muntanya, Eldorado Freeride Junior Tour va començar el dissabte 28 de gener amb l'organització d'una formació en seguretat en alta muntanya ineludible per a tots els 44 riders inscrits.

Durant l'esdeveniment va tenir lloc una xerrada dirigida per David Sanabria, guia de muntanya de la AEGM i tècnic esportiu d'alta Muntanya, que va explicar com usar la pala en cas d'allau, ARVA i la sonda, materials imprescindibles per a la pràctica del freeride. Durant la seva intervenció va mostrar i ensenyar com poden ser els tipus d'allaus i com actuar segons succeeixin.

A més, es van impartir tot tipus de coneixements per saber interpretar els mapes meteorològics, el bon ús del material dur i la necessitat de portar la roba adequada. Finalment, es va destacar la importància de l'alimentació i hidratació. El clínic va finalitzar amb la part competitiva en què Raúl Diez, director tècnic de Eldorado Freeride va repassar el sistema de puntuació. Els criteris que es valoren són 5: línia, aire i estil, fluïdesa, control i tècnica, a més d'una impressió general de la línia de baixada.

Un cop vistos els temes teòrics, els participants es van fer el treball de camp. Els riders es desplaçar a pistes per posar en pràctica tots els coneixements apresos. Van realitzar un taller de reparació de material (esquís i snowboards) per tenir els cants i les soles en el millor estat per a la competició tan esperada.

Després d'un dissabte amb temperatures sota zero i cels ennuvolats i intensa nevada, el diumenge 29 va despertar amb les previsions meteorològiques somiades: sol radiant, neu seca i acabada de caure deixa la zona de Saumet en les millors condicions per practicar el millor freeride. Un cop inspeccionada la cara de la muntanya, a les 10.30 h del matí, es va iniciar la competició.

En categoria d'esquí masculí (31 riders) el vencedor va ser el rider local de la Val d'Aran Abel Moga de l'Escola Emotion. La segona posició va ser per a Sebastian Pedreira (ARG) i en tercera posició, Joan Aracil (I). En categoria esquí femenina la canadenca Rhegan Williamson va ser la vencedora, seguida de l'andorrana Naila Vidal i el tercer lloc va ser per a la catalana-aragonesa Ruth Fruits.

En categoria surf de neu la rider lleidatana Alba Terés del Club Esquí Vall de Benasque es va imposar als seus rivals Oriol Filella en segona posició i Lucas Muñoz De Morales tercer al podi.

Aquesta prova ha estat possible gràcies al suport de l'estació d'esquí Baqueira Beret i al suport de la Val d'Aran i l'Ajuntament de Naut Aran.

CALENDARI ELDORADO FREERIDE JUNIOR TOUR 2017



ELDORADO FREERIDE JUNIOR Vallnord FJT3 * 2017

Data: 11 i 12 de febrer. Localitat: Vallnord Ordino - Arcalís (I)

ELDORADO FREERIDE JUNIOR Cerler FJT1 * 2017

Data: 18 i 19 de febrer. Localitat: Aramón Cerler

ELDORADO FREERIDE JUNIOR Final Boí Taüll FJT2 * 2017

Data: 11 i 12 de març. Localitat: Boí Taüll