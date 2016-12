Confirmen que l´anciana assassinada a Súria va ser morta pel veí que es va suïcidar a Piera

Els Mossos d'Esquadra ja han tancat la investigació del crim de Súria del passat 17 de novembre i han vist confirmada la hipòtesi inicial amb què treballaven, i que ja va ser avançada per Regió7: la víctima, Leonor Muñoz, de 82 anys, va morir asfixiada a mans d'un veí seu, Isidoro Mata, de 42 anys, que es va suïcidar hores després a Piera. Víctima i homicida vivien al barri dels Joncarets de Súria, a dos carrers de diferència.

La investigació, segons ha pogut saber ara aquest diari, ha conclòs que l'home, afectat recentment per problemes de drogodependència, va atacar l'anciana quan caminava pel carrer i la va traslladar amb el seu vehicle al garatge de casa seva, on la va asfixiar. No hi ha un mòbil clar del crim, però s'apunten tres possibilitats: que l'abordés per robar-li diners, que l'ataqués a causa de disputes veïnals o per totes dues coses alhora.

Després de matar la víctima, Isidoro Mata va traslladar el cadàver amb la seva furgoneta fins a una zona d'horts de Súria i allà va abandonar el cos. A més, va despullar el cadàver per intentar despistar la policia, per simular que la dona havia estat víctima d'una agressió sexual, que, en realitat, no es va produir mai. A més, el cos presentava cremades a les mans i a la cara, perquè l'individu va intentar cremar el cadàver sense èxit.

Després d'abandonar el cos, el surienc va fugir a Piera, on es va suïcidar hores després. Els dos cadàvers van aparèixer l'endemà al matí, 18 de novembre, hores després que l'homicida fos interrogat pels Mossos d'Esquadra i que el seu vehicle fos requisat per la policia catalana.



L'homicida, Isidoro Mata, de 42 anys, era conegut a Súria perquè formava part del comitè de treballadors d'Iberpotash, que havia arribat a presidir. Els seus companys van explicar que darrerament se l'havia vist «alterat i nerviós».