Un bufet manresà dóna el servei a tota la província

A banda del servei de mediació que ofereix a Manresa el Col·legi d'Advocats, la Diputació de Barcelona disposa d'un Servei Itinerant de Mediació Ciutadana que arriba a tots aquells municipis de la demarcació, incloent-hi el Bages i la resta de la la Catalunya Central, que no disposen d'un punt de mediació propi. Aquest servei de la Diputació ha estat adjudicat recentment a un despatx d'advocats de Manresa, Bufet Matamala, que hi ha destinat tot un equip d'advocats i d'educadors socials.

L'adjudicació es va fer el setembre passat. Des d'aleshores, Bufet Matamala ja ha mediat en nombrosos conflictes en llocs tan diversos com Cardona, l'Ametlla del Vallès, Sant Quirze Safaja, Sentmenat, Arenys de Mar i Badia del Vallès, entre d'altres.

Segons explica l'advocada i mediadora Anna Pla, de Bufet Matmala, «la nostra intervenció és molt diversa. Per exemple, hem mediat en conflictes entre entitats veïnals per desavinences en l'ús d'espais destinats a fer activitats subvencionades pel municipi, i desavinences en la legitimitat de les entitats en si mateix per actuar al barri del poble», explica. La mediació, en aquest cas, «va permetre redistribuir les activitats als espais i consolidar les identitats de cada entitats». Una altra mediació ha estat entre una comunitat de veïns i una empresa que fa activitats a l'aire lliure, per tema de sorolls. «S'està fent una tasca mediadora profunda», explica Pla.

L'advocat Jordi Matamala troba molt positiu per a la Catalunya Central que el servei de la Diputació pugui ser prestat per un despatx de Manresa. «Esperem donar a conèixer molt més la mediació ciutadana com a eina», diu.