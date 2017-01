La fiscalia manté la petició de 10 anys d'inhabilitació per l'exalcalde de Vilada

El ministeri fiscal manté la petició de 10 anys d'inhabilitació per l'exalcalde de Vilada entre els anys 2007 i 2015, Pere Farré (CiU), acusat d'un delicte de prevaricació. La fiscalia considera que, durant el judici, ha quedat acreditat que l'alcalde va actuar "amb consciència" quan, en un una reparcel·lació de terrenys, va renunciar al 10% que, segons la Llei d'Urbanisme, s'hauria d'haver cedit gratuïtament a l'Ajuntament i que correspondria a tres parcel·les, o bé al seu valor econòmic estimat en 177.000 euros. Per la fiscal, aquesta renúncia va suposar una pèrdua econòmica molt important per les arques municipals. En el seu darrer torn de paraula, l'exalcade i actual regidor a l'oposició ha defensat la seva actuació i, visiblement emocionat, ha afegit que, "amb el cor a la mà, us asseguro que vaig actuar correctament". El judici ha quedat vist per sentència.

En la reparcel·lació aprovada per l'alcalde, l'Ajuntament renunciava al 10% de cessió gratuïta de l'aprofitament urbanístic que, segons la fiscalia, pertocava per llei al consistori. L'alcalde va aprovar la reparcel·lació malgrat l'oposició de l'arquitecte i de la secretària municipal, que la desaconsellaven fins que l'Ajuntament no obtingués el 10% de l'aprofitament dels terrenys.

En aquest cas, el 10% corresponia a tres finques d'una urbanització promoguda per la immobiliària Finques Ciutat, que tenia un acord amb el propietari dels terrenys, Francesc Picas, pare del llavors regidor de Cultura, Martí Picas.

Farré va renunciar a la cessió gratuïta perquè, segons ha explicat durant el litigi, el consistori ja es donava per compensat per un conveni signat l'any 1995, a través del qual Francesc Picas va cedir gratuïtament a l'Ajuntament 3.650 m2 d'uns altres terrenys del municipi, on el consistori va construir una part de la nova zona esportiva.

La fiscalia però, considera que aquest acord no eximia l'alcalde d'acceptar el 10% de la cessió i assegura que l'alcalde "ho sabia i no va actuar de bona fe". El ministeri considera que l'exalcalde va fer cas omís dels informes dels funcionaris que desaconsellaven la reparcel·lació, i assegura que els motius que ha donat Farré per desacreditar l'informe de l'arquitecte perquè era massa jove no són de pes. La fiscalia, a més, considera que aquesta renúncia va suposar una pèrdua econòmica molt important per a les arques municipals de Vilada, que llavors passava per un moment econòmic complicat.

Per altra banda, la fiscalia tampoc dóna cap credibilitat a l'informe encarregat a un advocat recomanat pels serveis jurídics de Finques Ciutat que aconsellava la reparcel·lació sense la cessió. Per la fiscalia, aquest document és un informe de parts i "manca de tota base jurídica".

De la seva banda, l'advocat de la defensa ha assegurat que l'exalcalde va actuar correctament i sense cap voluntat de corrupció. El mateix ha dit Farré en el seu darrer torn de paraula, quan visiblement emocionat ha assegurat que la seva actuació només volia solucionar un problema que s'havia fet malament des d'un inici "perquè el consistori havia començat la casa per la teulada" i ha afegit que "amb el cor a la mà, us asseguro que vaig actuar correctament". El judici ha quedat vist per sentència.